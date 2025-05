Zu sagen, die Sophienheilstätte in München bei Bad Berka hat eine wechselvolle Geschichte, wäre fast untertrieben. 1898 wurde sie mitten im Wald als Kureinrichtung zur Behandlung Tuberkulosekranker erbaut. In Abgeschiedenheit und bei guter Luft sollten Lungenkranke dort genesen.

Die Zahl der Betten stieg bis 1911 auf 200 an und aus der einstigen Kurklinik wurde eine klinische Heilstätte. Fortan wurde intensiver behandelt und auch operiert. Es wurden Labore eingerichtet und Röntgenapparate angeschafft.

1994 wurde die Spezialklinik mitten im Wald geschlossen. Was begann, war eine Odyssee. Das denkmalgeschützte Haus wurde an eine Klinikgruppe verkauft, die vorhatte, eine Reha-Klinik dort zu errichten. Passiert ist nichts und das Haus wurde erneut verkauft. Eine andere Reha-Klinikgruppe meldete Interesse an. Gebaut wurde jedoch wieder nicht.