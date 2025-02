Auch die Arbeit mit den Einsatzleitern funktioniere inzwischen deutlich besser. Dienstpläne würden enger abgestimmt und dennoch knirscht es zwischen Geschäftsführung und Fahrern. "Nicht alle, aber viele haben ein Problem mit unserer Leitung. Hier in der PVG herrscht eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Wer seinen Mund hält, wird in Ruhe gelassen, und die anderen werden sanktioniert."

Der Betriebsratschef prangert Verstöße gegen das Betriebsverfassungsgesetz an. So würden Dienstpläne mit dem Betriebsrat zwar abgestimmt, im Nachhinein jedoch regelmäßig geändert, sodass für viele Fahrer etliche Überstunden entstehen. "Wenn ein Fahrer kurzfristig ausfällt und ich die Tour besetzen muss, dann muss ich schnell handeln und andere Mitarbeiter einsetzen. Da bleibt nicht immer Zeit, den Weg über den Betriebsrat zu gehen. Das passiert dann im Nachhinein", wehrt sich Ines Riemann.

Was ist los in der Personenverkehrsgesellschaft Weimarer Land? Gerichte konnten den Zwist offenbar nicht klären. Im Sommer steht ein neuer Prozesstag an. Auch ein Gespräch am Runden Tisch blieb bislang ohne Erfolg.