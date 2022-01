Aufträge wegen Personalmangels abgelehnt

Dennoch hakt es im Betrieb. "Wir müssen viele Designer wegschicken und Aufträge ablehnen. Es fehlt an Personal. Hätten wir nur fünf bis zehn Leute mehr, könnten wir den Umsatz signifikant steigern", so Müller. Menschen, die man Anfang der 2000er-Jahre weggeschickt hat, würde man am liebsten alle zurückholen.

Doch viele von ihnen haben das Rentenalter inzwischen erreicht. Die Stellenausschreibungen laufen, doch Bewerbungen gibt es nur wenige. Christoph Müller sucht inzwischen im Ausland nach Fachkräften. Eine Agentur hilft ihm dabei. Er hat Arbeiterinnen aus Syrien, Lettland, Mazedonien und Vietnam gewinnen können. Doch noch immer sind viele Stühle leer. "Vor allem in der Konfektion", sagt er. "Dort wird in erster Linie eine Meisterin gesucht."

Eine vietnamesische Arbeiterin bei Strickchic. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Strickchic beschäftigt Deutschlehrer für ausländische Facharbeiter

Strickchic goes international, hat keine Scheu vor Multi-Kulti, im Gegenteil. Die Firma hat einen Deutschlehrer engagiert. Seit Monaten kommt Tobias Marckardt regelmäßig. Einmal in der Woche unterrichtet er die Frauen. "Angefangen mit den Grundlagen, tasten wir uns zu den Fachbegriffen vor. Das Nähen, das Stricken und auch die Maschinen. Begriffe, die ich selbst erst mal lernen musste", so Marckardt.