Was Timo Mappes nach dem Kauf im Jahr 2019 noch davon vorfindet, ist in einem katastrophalen Zustand. Das barocke Gebäude ist marode, der Putz fehlt, Fenster sind zugemauert, das mit Dachpappe gedeckte Dach ist löchrig, das Grundstück vermüllt. Doch Mappes lässt sich nicht entmutigen: "Es ist für mich der Ausgleich für die geistige Arbeit, die körperliche Herausforderung", sagt er. Timo Mappes ist Professor für die Geschichte der Physik und Direktor des im Aufbau befindlichen Deutschen Optischen Museums in Jena.

Im Eingangsbereich sind die Türen ausgehangen, sie werden restauriert. In der Mitte der Diele befindet sich die Treppe, welche die drei Etagen miteinander verbindet. Die ersten Stufen sind noch wie gewohnt, in der nächsten Etage heißt es aufpassen: Bei den Original-Treppen aus der Zeit um 1681 sind die Stufen ungewohnt hoch.

Diese aufwändige Arbeit ist nötig, um das historische Haus wieder zu dem zu machen, was es einmal war. "Wenn Sie ein Haus haben, das schon so lange gelebt hat - es hat so lange gelebt, weil es mit Materialien erbaut wurde, die schon Jahrhunderte lang erprobt waren - dann ist es das Beste, was sie machen können, mit diesen Materialien zu renovieren", sagt der Eigentümer.