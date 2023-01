Bei fünf verschiedenen Autounfällen sind am Mittwoch Menschen in Thüringen ums Leben gekommen.

Notarzt und Feuerwehr am Mittwoch am Unfallort bei Heichelheim. Bildrechte: MDR/Johannes Krey

Ersten Informationen zu Folge kam der Wagen am Mittwochvormittag in der Nähe des Stausees vom Weg ab und prallte gegen eine Betonbegrenzung. Das Auto brannte komplett aus.

Auch bei einem Unfall in Eisenach fuhr ein 72-jähriger Mann gegen eine Hauswand. Laut Polizei war der Rentner am Mittwochvormittag mit dem Auto von der Straße abgekommen, über einen Grünstreifen sowie einen Gehweg gefahren und schließlich mit dem Auto gegen die Wand gefahren. Der Fahrer kam dabei ums Leben, seine Beifahrerin blieb unverletzt. Auch hier werden gesundheitliche Probleme vermutet, teilte die Polizei mit.

Beim Zusammenstoß zweier Autos im Wartburgkreis ist am Mittwoch ein weiterer Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte ein 71-jähriger Autofahrer am Nachmittag in einer Kurve zwischen Buttlar und Unterbreizbach die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Auto eines 63-Jährigen zusammen. Dieser starb an der Unfallstelle. Der 71-Jährige wurde leicht verletzt. Die Strecke war für über drei Stunden gesperrt.