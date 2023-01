Polizei Vier Menschen sterben bei Autounfällen am Mittwoch

Hauptinhalt

Am Mittwoch hat die die Polizei vier tödliche Verkehrsunfälle in Thüringen gemeldet. In Eisenach und Zeulenroda-Triebes stießen Autofahrer gegen eine Wand, in Stadtroda wurde eine Fußgängerin überfahren, bei Heichelheim brannte ein Auto komplett aus.