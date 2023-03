Eine Spaziergängerin hat am Sonntag in Hottelstedt im nördlichen Weimarer Land zwei tote Hunde entdeckt. Wie die Zeugin berichtet, lagen die Tiere neben einem Wirtschaftsweg im Gebüsch. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Border Collies nicht natürlich ums Leben gekommen sind. Zudem ist der Fundort höchstwahrscheinlich nicht der Ort, an dem sie starben, teilte ein Polizeisprecher mit.