Eine Mitarbeiterin des Umweltministeriums hat dafür so genannte Tupferproben genommen. Bis die ausgewertet sind, könnten allerdings bis zu zwei Wochen vergehen, heißt es. Ermittelt werde in alle Richtungen.

In der vergangenen Woche waren 12 tote Lämmer und zwei Tote Schafe auf einer Weide im Weimarer Land gefunden worden. (Symbolbild)

In der vergangenen Woche waren 12 tote Lämmer und zwei Tote Schafe auf einer Weide im Weimarer Land gefunden worden. (Symbolbild)

In der vergangenen Woche waren 12 tote Lämmer und zwei Tote Schafe auf einer Weide im Weimarer Land gefunden worden. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/Cover-Images

In der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße waren am Freitag auf einer Schafweide zwölf tote Lämmer entdeckt worden. Wie das Landratsamt mitteilte, wurden an derselben Stelle einen Tag später zudem zwei ausgewachsene Schafe getötet. Das Veterinäramt und das Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz haben die Ermittlungen dazu aufgenommen.