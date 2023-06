Weitere Verletzte Toter nach Brand in Flüchtlingsunterkunft in Apolda - vermutlich vermisstes Kind

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda ist vermutlich ein Kind ums Leben gekommen. Es gab wohl zehn weitere Verletzte, Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.