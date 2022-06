Die Heidelbeeren in Thüringen leiden unter der anhaltenden Trockenheit. Wie Forstamtsleiter Jan Klüßendorf sagt, vertrocknen die Beeren auf der Plantage bei Blankenhain im Weimarer Land derzeit und fallen runter. Dabei habe alles so gut begonnen in diesem Jahr, mit sehr guter Blüte und ohne Spätfrost.