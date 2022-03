Ukraine-Krieg Thüringer Weinprinzessin: Ukrainerin Kateryna Kinter als Botschafterin des Friedens

Auch in Thüringen haben viele Ukrainerinnen und Ukrainer in den vergangenen Jahren eine zweite Heimat gefunden. Sie sorgen sich jetzt genauso um Familie und ihr Heimatland, wie die Menschen, die in der Ukraine ausharren oder wegen des Krieges schon fliehen mussten. Kateryna Kinter lebt seit mehr als sechs Jahren im Freistaat. Die Ukrainerin ist die amtierende Weinprinzessin und setzt sich jetzt für Frieden in ihrem Land ein.