Weimarer Land Nach tödlichem Unfall mit acht Verletzten: Fahrer in Untersuchungshaft

Hauptinhalt

10. April 2025, 16:08 Uhr

Neun Menschen sind im Weimarer Land in der Nacht zu Mittwoch in einem Transporter verunglückt. Ein Mann starb bei dem Unfall. Der Fahrer sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft.