Der Bus konnte in eine Werkstatt gefahren werden, der Pickup musste auf den Abschlepper warten.

Der Bus konnte in eine Werkstatt gefahren werden, der Pickup musste auf den Abschlepper warten.

Der Bus konnte in eine Werkstatt gefahren werden, der Pickup musste auf den Abschlepper warten. Bildrechte: MDR/Stefan Eberhardt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 60-jährige Busfahrer ein gesundheitliches Problem. Der Linienbus kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen 60 Jahre alte Beifahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer ist ebenfalls in eine Klinik gebracht worden. Die vier Passagiere des Busses sind unverletzt geblieben.

Der Linienbus war auf der ehemaligen Bundesstraße 85 in Richtung Bad Berka unterwegs, als er etwa 300 Meter nach dem Ortsausgang Legefeld plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein aus Richtung Bad Berka kommender Pickup konnte dem Bus nicht mehr ausweichen.

Am Bus entstand laut Polizei ein Schaden von 12.000 Euro, am betroffenen Pkw Totalschaden in Höhe von rund 28.000 Euro.