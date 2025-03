Auf der B7 zwischen Weimar und Jena soll ein Autofahrer einen Sattelzug von der Straße gedrängt haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gab der Lkw-Fahrer an, dass ihm am Sonnabendvormittag zwischen Umpferstedt und Frankendorf im Weimarer Land auf seiner Spur ein Pkw entgegenkam.