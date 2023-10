Ein weiterer betrunkener Autofahrer fuhr am Sonntag gegen eine Grundstücksmauer in Altersbach im Kreis Schmalkalden-Meiningen. Ein Anwohner habe an der Hauptstraße lauten Krach gehört, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem 42-jährigen Fahrer mehr als drei Promille an.