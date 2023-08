Auf der A4 im Weimarer Land hat es am frühen Mittwochabend mehrere Unfälle gegeben. Dabei wurden nach Angaben der Autobahnpolizei drei Menschen verletzt. Zunächst seien zwei Autos verunglückt, wobei ein Mensch schwer verletzt worden sei. In das Ende des sich an der Unfallstelle bildenden Staus seien anschließend zwei Lastwagen gefahren, hier gab es keine Verletzten. Die Fahrbahn in Richtung Dresden wurde nach den beiden Unfällen zwischen Magdala und Bucha gesperrt.