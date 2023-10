Einen schweren Unfall und einen längeren Polizeieinsatz hat es am Montagabend in Bad Berka im Weimarer Land gegeben.

Nach Polizeiangaben kam dort zunächst ein 26-jähriger Fordfahrer in der Blankenhainer Straße von der Fahrbahn ab, fuhr mehrfach gegen einen Bordstein und geriet danach in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit dem VW einer 43-Jährigen. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den VW in einen Zaun am Gehweg. Der Mann und die Frau erlitten bei dem Unfall Knochenbrüche.