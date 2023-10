Bei dem Unglück auf der Bundesstraße 87 in Oberroßla war am Dienstag eine Frau gestorben, ein Mann und ein Kind wurden schwer verletzt. In dem verunglückten Auto war nach Angaben der Polizei ein Ehepaar mit seinem zwölfjährigen Sohn unterwegs gewesen. Die 49-jährige Beifahrerin starb noch am Unfallort. Der 48-jährige Fahrer und das Kind wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.