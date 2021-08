Eine Schlüsselrolle im neuen Konzept spielt der sogenannte Resonanztourismus. Wie Katy Kasten-Wutzler, Geschäftsführerin des Tourismus Weimarer Land e.V. sagt, geht es dabei vor allem um emotionale Verbindungen zu den Orten und zwischenmenschliche Begegnungen. Laut Konzept haben Reisende demnach auch Sehnsucht nach Gemeinschaft. Die würden sie dann erfahren, wenn auch die Menschen vor Ort, also Gastronomen, Hoteliers oder der Bäcker im Ort, sich öffnen und Begegnung zulassen. Deshalb wollen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Tourismusverbands in den nächsten Jahren auch verstärkt zu den Gemeinden, Hotels und Pensionen fahren, um das Thema 'Gast' mit ihnen zu diskutieren und gemeinsam zu entwickeln, was sich noch verbessern kann.

Landrätin Christine Schmidt-Rose beschreibt die Vorzüge des ländlichen Raums folgendermaßen: "Im Frühjahr sehen Sie die Obstbäume, die blühen. Ich finde, das tut der Seele wohl. Und wenn man im Sommer daherfährt, kann man auch ernten und das was man so findet, auch von der Hand in den Mund stecken. Das hat auch was mit Lebensqualität zu tun."