Lieferprobleme Apolda stellt Produktion ein - Thüringer Brauereien in der Krise

Mehrere Getränkehersteller in Thüringen haben aufgrund von fehlendem CO2 Probleme. Deshalb wird nun auch die Vereinsbrauerei in Apolda ihre Produktion einstellen. Neue Lieferanten werden gesucht. Die Mitarbeiter sollen aber nicht in Kurzarbeit gehen.