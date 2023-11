Tonnenweise Kronkorken für einen guten Zweck

1 min

In Thangelstedt im Weimarer Land hat es am Sonntag ordentlich gescheppert: Aus ganz Thüringen brachten Sammler Kronkoren mit. Die Metallstücke sollen verkauft und der Erlös an das Kinderhospiz Tambach-Dietharz gehen.

In Thangelstedt hat es am Sonntag ordentlich gescheppert: Aus ganz Thüringen brachten fleißige Sammler Kronkoren mit. Die Metallstücke sollen verkauft und der Erlös an das Kinderhospiz Tambach-Dietharz gespendet werden.