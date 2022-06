Ansonsten ist man aber in zehn bis fünfzehn Minuten wieder raus aus dem Wald und schon in wenigen Minuten in der Innenstadt von Bad Berka mit Restaurants und einem Eiscafé. Für ein bisschen Erholung kann man dann noch einen Abstecher in den Kurpark mitsamt Kneipp-Becken und Barfußpfad unternehmen. Wieder nach Hause gehte es entweder mit dem Bus vom Busbahnhof aus oder mit der Ilmtalbahn, die in Bad Berka zweimal hält - am Bahnhof sowie am zentraler gelegenen Zeughausplatz.