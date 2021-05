Gesundheitsbranche Thüringer Zahntechniker sehen sich in ruinöser finanzieller Situation

Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Die Dentallabore in Thüringen bangen um ihre Existenz. Deshalb hat die Zahntechniker-Innung jetzt einen Offenen Brief an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geschrieben, mit dem sie auf die dramatische Lage aufmerksam machen will. Die Spezialisten beklagen eine wachsende Konkurrenz durch Industrie- und Praxislabore und eine zu niedrige Vergütung ihrer Leistungen.