In Apolda startet am 27. September die Zwiebelmarktsaison - seit 1886 findet der Apoldaer Zwiebelmarkt am letzten Septemberwochenende statt. Auch wenn der Zwiebelmarkt in der Glockenstadt weniger Besucher anzieht als der Weimarer Zwiebelmarkt: Auch in Apolda werden wieder zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Es gibt Programm auf sieben Bühnen, Kunsthandwerk, Schausteller und - natürlich - Zwiebelzöpfe.