Justizvollzugsanstalt Arnstadt 2014 als Jugendstrafanstalt eröffnet, ist die heutige Justizvollzugsanstalt Arnstadt seit 2024 das Thüringer Gefängnis für den Vollzug von Jugendstrafen sowie für die U-Haft von jungen und heranwachsensen männlichen Gefangenen.



Es gibt 250 Einzelhaftplätze im geschlossenen und 20 Haftplätze im offenen Vollzug. Offener Vollzug kann etwa bedeuten, dass der Gefangene morgens die Haftanstalt verlassen kann, um zu einem Arbeitsplatz zu kommen. In der Anstalt kann der Gefangene an Freizeit-, Sport- und Behandlungsmaßnahmen teilnehmen. Der Gefangene im offenen Vollzug muss sich aber strikt an Regeln zu halten. www.justizvollzug.thueringen.de