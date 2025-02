Arnstadt Brand in Wohnung - Mehrfamilienhaus evakuiert

Wegen eines Wohnungsbrandes ist am Montagnachmittag ein Haus in der Arnstädter Bahnhofstraße evakuiert worden. Ob bei dem Feuer Menschen zu Schaden gekommen sind, ist noch unklar. Die Bewohner des vierstöckigen Hauses wurden vorübergehend in einem Bus betreut.

