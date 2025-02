Bei dem Brand in einem Wohnhaus in der Arnstädter Bahnhofstraße am Montagabend ist eine leblose Person gefunden worden. Der oder die Tote müsse erst noch identifiziert werden, teilt die Polizei mit. Zehn Menschen mussten aus dem brennenden Gebäude gerettet werden und wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht.

