Bei dem Brand in einem Wohnhaus in Arnstadt ist am 17. Februar eine leblose Person gefunden worden. Zehn Menschen mussten aus dem brennenden Gebäude in der Bahnhofstraße gerettet und zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht werden. Bei den Toten handelt sich nach Polizeiangaben vom Mittwoch um den 40-jährigen Bewohner der Wohnung.