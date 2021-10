Arnstadt Industriegebiet Erfurter Kreuz erhält Bahn-Güterterminal

Der stillgelegte Güterbahnhof in Arnstadt soll zu neuem Leben erweckt werden. Die Deutsche Bahn AG errichtet hier in den nächsten Jahren einen Güterterminal. Dieser soll vorrangig der Versorgung der neuen Batteriefabrik von CATL im nahegelegenen Industriegebiet Erfurter Kreuz dienen. Er ist aber auch für andere Nutzer offen, hieß es am Dienstag bei der Vorstellung des Projekts in Arnstadt.