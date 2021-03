Ich möchte endlich wieder das Gefühl von etwas Normalität erleben. Auf meinem Plan stehen die Buchhandlung um die Ecke, ein Besuch im Solarium, nach Schuhen möchte ich schauen und mein Highlight heute - ein Kosmetiktermin. Endlich mal wieder. Dafür brauche ich aber laut neuester Thüringer Corona-Verordnung einen negativen Schnell- oder Selbsttest. Ich wohne im Ilm-Kreis. Also schaue ich zuerst auf der Landkreis-Seite nach den Teststellen. Sieben gibt es inzwischen. In meiner Nähe sind Tests erst ab Dienstag möglich oder aber in Arnstadt beim DRK ab 16 Uhr. Für mich zu spät. Ich versuche es in der Wilhelm-Hey-Apotheke in Ichtershausen. Es geht sofort jemand ans Telefon. Es gibt nur noch zwei freie Termine für den heutigen Montag. Ich nehme den um 11:50 Uhr. Das hätte ich also schon mal erledigt.

Wo bekommt man Selbsttests?

Doch was, wenn ich keine Chance auf einen Schnelltest in einer Apotheke oder einer anderen Teststelle habe? Dann muss ein Corona-Selbsttest her. Den gibt es inzwischen bei Drogerie- und Supermarktketten und auch in Apotheken zu kaufen. Zumindest theoretisch. Ich frage in zwei Arnstädter Apotheken nach - dort sind die Tests voraussichtlich Ende der Woche erhältlich. Man habe über einen Großhändler bestellt und hoffe, dass die Tests dann auch kommen, hieß es. Außerdem hat man die Hoffnung, dass die Tests auch noch günstiger werden. In den Drogerien und Discountern sind die Tests ausverkauft. Auch online kann ich sie nicht bestellen. Sie sind derzeit nicht verfügbar. Erste Anlaufstation: die Buchhandlung Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Also gehe ich erstmal in die Arnstädter Buchhandlung. Fürs Stöbern in den Buchregalen brauche ich keinen Test. Zwar habe ich dort auch über "Click & Collect" in den letzten Wochen Bücher gekauft, aber ein Besuch in der Buchhandlung ist doch etwas anderes. Ich komme an, genieße den unverwechselbaren Duft - auch wenn er durch die Maske nicht ganz so wahrnehmbar ist.

Freude im Buchladen ...

Freudestrahlend begrüßt mich Sigrid Häßler, eine der beiden Inhaberinnen des Buchladens. Sie freut sich, dass sie endlich wieder öffnen darf. Auch wenn es zuletzt ein ziemliches Hin und Her war, sagt sie. Erst hieß es, die Buchläden dürften am Montag öffnen, dann am Dienstag und in der Verordnung, die Freitagabend heraus kam, war es dann doch wieder der Montag. Mit Sigrid Häßler freuen sich auch die ersten Kunden. In den Einkaufskörben liegen Sudoku-Hefte, Taschenbücher und Geburtstagskarten. Ich entscheide mich heute für "Frida Kahlo" von Caroline Bernard, stöbere aber auch ausgiebig in den Gartenratgebern, der Reiseführerecke und inspiziere die Deko-Kleinigkeiten. Irgendwas findet man ja immer für die Osterdeko oder als kleines Geschenk. Herrlich, dieses Gefühl von etwas Normalität. Ein Kaffee wäre jetzt noch schön. Doch das geht leider noch nicht. Im Verkaufsraum ist es überschaubar - und man kann in Ruhe stöbern. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

... aber kein Erfolg bei den Schuhen

Da ich sehr kleine Füße habe, werde ich in Sachen Sneaker auch ab und zu mal in der Kinderschuhabteilung fündig. Also versuche ich es jetzt mal mit Schuh-Shopping in der Kreisstadt. Leider gibt es in Arnstadt nur noch einen Schuhladen. Das Schaufenster sieht verführerisch aus. Sneaker in verschiedenen Farben. Da wäre durchaus was für mich dabei. Doch der Laden hat nicht geöffnet. Er führt keine Kinderschuhe. Im Schaufenster hängt aber eine Telefonnummer und so könnte ich "Click & Collect" nutzen. Ein Ersatz für Schuh-Shopping ist das aber nicht. Und ich bin mir sicher, die Frauen verstehen, was ich meine.