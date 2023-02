Sind die Dokumente beantragt und fertiggestellt, können sie an dem neuen Terminal abgeholt werden. Das steht allerdings nicht direkt im Rathaus - dort wäre ein Zugang rund um die Uhr nicht einzurichten gewesen. Das Gerät wurde stattdessen in der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau aufgestellt. Dort hat jeder Zutritt, der eine EC-Karte hat - egal, von welcher Bank. Um einen beantragten Reisepass oder Personalausweis abzuholen, muss ein zuvor von der Stadt per Post zugeschickter QR-Code auf das Handy geladen werden. Der Code wird dann an den Scanner am Terminal gehalten und nach der Eingabe einiger Daten öffnet sich automatisch ein Fach, in dem die Dokumente liegen.