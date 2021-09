Auftakt ist zwar am Montag in Arnstadt, die Aktion findet aber eigentlich den gesamten Oktober über in Thüringen statt. Teilnehmende Werkstätten sind am Innungszeichen zu erkennen und dürften den Test auch bewerben. "Wenn sich ein Mangel findet, springt ja auch für die Werkstatt der eine oder andere Auftrag heraus." An drei von zehn Autos im Test wurden in den vergangenen Jahren Fehler an der Beleuchtung entdeckt, sagt Hoffmann. Deshalb gehören Verkehrswacht und Polizei zu den Unterstützern der Aktion. Etwa 100.000 Autos seien in den Jahren vor Corona jeweils in Thüringen überprüft worden.