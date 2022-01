Trickbetrüger haben einen 82-Jährigen in Arnstadt um 50.000 Euro gebracht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gaukelten sie dem Rentner am Telefon vor, dass sein Sohn einen Unfall verursacht habe. Um eine Gefängnisstrafe zu vermeiden, müsse er eine Kaution zahlen.

Der so in Angst versetzte Senior besorgte sich das Geld von seiner Bank und übergab es einem bislang unbekannten Mann an seiner Wohnungstür. Erst danach rief der 82-Jährige seinen Sohn an und stellte fest, dass er einem Schwindel aufgesessen war. Am Samstag erstattete er Anzeige. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen sofort aufzulegen und die Beamten zu verständigen.