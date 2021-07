Der Bosch-Konzern will die Produktion in Arnstadt in Thüringen einstellen. Grund sind nach Angaben des Unternehmens fehlende Aufträge. In Arnstadt werden ausschließlich Regler für Generatoren gefertigt - besser bekannt als Lichtmaschinen, die wiederum in Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor Strom liefern und die Batterie laden.

Die Firma Bosch will die Fertigung am Standort Arnstadt einstellen. Bildrechte: Robert Bosch GmbH