Am Dienstagnachmittag hatten etwa 15 Hektar Acker an der A71 in Flammen gestanden. Das Feuer hatte sich nach Mäharbeiten entzündet und zu einem Flächenbrand ausgeweitet. Die Feuerwehr legte mit Hilfe eines Agrarbetriebs eine Brandschleuse an, sodass sich die Flammen nicht weiter ausbreiten und sie dann gelöscht werden konnten.