An mehreren Orten in Thüringen hat es seit Dienstagnachmittag gebrannt. Die Feuerwehren waren teils über Stunden im Einsatz.

Schwarzer Rauch steigt bei einem Feuer auf einem Feld nahe der A71 bei Arnstadt auf. Bildrechte: Polizei Gotha

Bei einem Feldbrand bei Arnstadt im Ilm-Kreis entstanden rund 8.000 Euro Schaden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Am Dienstagnachmittag hatten etwa 15 Hektar Acker an der A71 in Flammen gestanden. Das Feuer hatte sich nach Mäharbeiten entzündet und zu einem Flächenbrand ausgeweitet. Die Feuerwehr legte mit Hilfe eines Agrarbetriebs eine Brandschleuse an, sodass sich die Flammen nicht weiter ausbreiten und sie dann gelöscht werden konnten.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wegen des starken Rauchs wurde auch auf der angrenzenden Autobahn 71 bei Arnstadt-Nord vor schlechter Sicht gewarnt.

B85 und Bahnstrecke wegen Waldbrand gesperrt

Teile eines Waldes im oberfränkischen Ludwigsstadt (Landkreis Kronach) nahe Probstzella (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) gerieten außerdem am Dienstagvormittag in Brand. Betroffen war ein rund 5.000 Quadratmeter großes Gebiet nahe der bayerisch-thüringischen Grenze, wie die Polizei mitteilte. Etwa 100 Feuerwehrleute hätten den Brand gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen habe sich der Wald wegen der Trockenheit selbst entzündet, sagte ein Sprecher. Menschen kamen den Angaben zufolge nicht zu Schaden.

Während der Löscharbeiten mussten die angrenzende Bundesstraße 85 sowie die Bahnstrecke von Kronach nach Saalfeld gesperrt werden. Am frühen Nachmittag wurden Bundesstraße und Bahnstrecke wieder freigegeben.

Sattelzug verursacht Feuer an A9

Zu einem Brand in einer Böschung kam es am Mittwochmittag aufgrund eines technischen Defektes bei einem Sattelzug auf der A9. Zwischen den Anschlussstellen Hermsdorf-Süd und Lederhose in Fahrtrichtung München hatte sich ein Radlager des Sattelaufliegers so stark erhitzt, dass Funken flogen. Die trockene Rasenfläche der Böschung geriet dadurch sofort in Brand.

Autobahnpolizisten konnten mit ihrem Feuerlöscher ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhindern. Die Feuerwehr löschte anschließend den Flächenbrand. Die Richtungsfahrbahn München war für circa 30 Minuten gesperrt.

Mulcher löst Feldbrand aus