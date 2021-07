Bei einem Brand in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber in Arnstadt sind acht Menschen leicht verletzt worden. Sie hatten nach Polizeiangaben Rauch eingeatmet und wurden im Krankenhaus behandelt. Am Montagmorgen gegen 6:30 Uhr war in der Unterkunft in der Karl-Liebknecht-Straße ein Feuer ausgebrochen. 116 Menschen wurden aus dem Gebäude gerettet, 78 von ihnen wurden zunächst in einer Turnhalle untergebracht. Der Brand ist mittlerweile gelöscht.

Am Montagmorgen drangen Flammen und Rauch aus den Fenstern der Gemeinschaftsunterkunft in Arnstadt. Bildrechte: Freiwillige Feuerwehr Arnstadt