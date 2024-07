Zweieinhalb Monate nach dem Brand des Neutorturmes in Arnstadt ist gegen den 24-jährigen Tatverdächtigen ein Haftbefehl wegen Verdachts auf Brandstiftung erlassen worden. Er sei am Dienstag in eine Haftanstalt überführt worden, teilte die Polizei mit. Bereits am Tag des Brandes war die Wohnung des Festgenommenen durchsucht worden. Dabei wurden mehrere Gegenstände beschlagnahmt.

Bei dem Feuer am 14. April war die Kuppel des Turmes aus dem 15. Jahrhundert komplett abgebrannt. An dem Einsatz waren 60 Feuerwehrleute, das Technische Hilfswerk, die Höhenrettung und 30 Polizisten beteiligt. An dem Turmgebäude hatte es in der Nacht vor dem Feuer bereits andere Brände gegeben, wie es in früheren Polizeiangaben hieß. Zudem sei an der historischen Stadtmauer in der Nähe des Turmes später eine Hakenkreuzschmiererei entdeckt worden. Ob es einen Bezug zwischen der Schmiererei und dem Feuer gibt, blieb zunächst unklar.