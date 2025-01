Die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft mbH in Gera bietet in diesem Jahr wieder ein Deeskalationstraining an. Ein Ausbilder redet dabei mit den Fahrern und bringt sie in reale Situationen, die dann gemeinsam ausgewertet werden. Solche Kurse bietet beispielsweise Alexander Hammer an. Der Ausbilder aus Köln hat selbst sechs Jahre hinterm Lenkrad von Bus und Lkw gesessen.