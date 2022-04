Neuer CATL-Standort in der Mitte Deutschlands und Europas

Dass CATL sich vor Jahren fürs Erfurter Kreuz entschieden habe, trotz hoher Lohn-, Energiekosten und Steuern, habe Gründe, sagte Thüringens Wirtschaftsminister Tiefensee am Montag bei der Übergabe der Genehmigung. Das Erfurter Kreuz sei ein Standort in der Mitte Deutschlands und Europas, Automobilproduzenten seien in der Nähe ebenso wie Forschungs- und Entwicklungsstandorte. Und die Ansiedlung von CATL strahle auch auf ganz Ostdeutschland aus, ist Tiefensee überzeugt. Unternehmen wie Tesla und Intel hätten nun auch in Ostdeutschland investiert. Zulieferbetriebe würden folgen, sagt er.

Das CATL-Werk am Erfurter Kreuz bei Arnstadt ist noch eine Baustelle. Rund um die Halle stehen unzählige Baucontainer übereinander gestapelt zu regelrechten Wänden. Überall sind Bauarbeiter in Schutzwesten und mit Bauhelmen zu sehen. Es herrscht reges Treiben. Von außen lässt sich nur erahnen, was in der Halle passiert. Der Zutritt ist nicht gestattet. Derzeit laufe der Innenausbau auf Hochtouren, heißt es. Blick in die künftige Produktionshalle: Bis zu 2.000 Mitarbeiter sollen am Standort arbeiten. Bildrechte: CATL/Paul-Philipp Braun

Die Bedingungen in der Halle werden bald denen der Chip-Produktion gleichen - mit Reinräume und konstanter Luftfeuchtigkeit. Alles wird vorbereitet für die Maschinen, die bereits auf dem Weg von China nach Arnstadt sind. Anders als beim Tesla-Werk in Brandenburg seien die Genehmigungen vorm Produktionsstart da, sagte Thüringens Energie- und Umweltministerin Siegesmund. Der Elektroautomarkt boome. "Die Leute wollen umsteigen", so Siegesmund.

In Thüringen seien 2021 60 Prozent mehr Elektroautos angemeldet worden als noch ein Jahr zuvor. Die Übergabe der zweiten Teilgenehmigung an CATL am Erfurter Kreuz, in der es um emissionsschutzrechtliche Dinge geht, sei ein "Meilenstein" für eine der Zukunftstechnologien und der Start einer neuen Ära der Elektromobilität - und das mitten in Thüringen, so Siegesmund.

Energiehunger: Neues Umspannwerk samt 110 KV-Leitung

Das Batteriezellenwerk am Erfurter Kreuz braucht viel Energie. Neben dem Gelände wird deshalb ein Umspannwerk samt 110 KV-Leitung gebaut. Bis Jahresende soll die größte Batteriefabrik Europas für E-Mobilität hochgefahren werden auf eine Kapazität von acht Gigawattstunden. Um bei der Herstellung der Batteriezellen möglichst wenig CO2 zu verbrauchen, setzt das Unternehmen auch auf erneuerbare Energien. Auf dem Hallendach befindet sich nach Angaben von CATL Deutschlands größte Fotovoltaikanlage auf einem Gebäude. Damit werde, so Siegesmund, "die Energie für die Batteriezellen-Herstellung frisch von der Thüringer Sonne geerntet". Das sei die Zukunft sauberer Antriebe, produziert in Thüringen. Der Innenausbau ist in vollem Gange. Im Spätsommer will CATL mit der Produktion beginnen. Bildrechte: CATL/Paul-Philipp Braun

Bis zu 2.000 Mitarbeiter werden für den Standort gebraucht. In Zeiten des Fachkräftemangels ist das nicht ganz einfach, weiß CATL-Europachef Matthias Zentgraf. Sein Unternehmen stehe im Wettbewerb mit anderen. Gebraucht würden für den Standort vor allem Maschinenbediener und interessierte Automotive-erfahrene Leute. Die sollen dann vor Ort geschult werden von ihren chinesischen Kollegen aus dem Stammwerk in Ningde. Zehn bis 15 Prozent der Mitarbeiter werden auch langfristig aus China kommen. Bis Ende 2023 sollen alle sechs Fertigungslinien in Betrieb genommen werden.