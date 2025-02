Der Rechtsstreit zwischen einer Betriebsrätin und dem Batteriehersteller CATL in Arnstadt ist endgültig vom Tisch. Wie die Betroffene, Louisa von Freytag Löringhoff, am Donnerstag mitteilte, hat der Arbeitgeber die Kündigung zurückgezogen. Damit werde sie durchgehend weiterbeschäftigt. Ein für Freitag anberaumter Kammertermin beim Arbeitsgericht in Erfurt sei gestrichen worden.