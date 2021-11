Es ist eine der größten Baustellen in Thüringen: Am Rand des Gewerbegebiets "Erfurter Kreuz" sind die Gebäude des Batterie-Herstellers CATL von außen gesehen weitgehend fertig. Gerade läuft der Innenausbau, sagt Matthias Zentgraf, Europa-Chef des Unternehmens. "Dort werden die Installationen durchgeführt. Die Fertigung der Batteriezellen steht bei Reinraum-Bedingungen Halbleitern kaum in etwas nach." Sauberkeit spiele da eine besondere Rolle. Nun wartet man auf die Betriebsgenehmigung, damit die Maschinen installiert werden können. "Die erwarten wir in den nächsten Tagen oder Wochen vom Landesumweltamt - hoffentlich nicht in Monaten."

In einigen Containern stehen bereits Maschinen, die installiert werden sollen. Weitere dürften aus China bald hinzukommen. Neben den Maschinen sind hier auch etwa 115 Mitarbeiter aus China beschäftigt. Sie sollen möglichst kurze Zeit bleiben - und wollen auch wieder nach Hause. Diese Fachkräfte sollen sicherstellen, dass die Maschinen richtig installiert sind, die Räume korrekt ausgestattet sind, und sie weisen ihre deutschen Kollegen ein. Von denen gibt es inzwischen 179. Im Dezember sollen weitere 15 hinzukommen.

"Da sind wir im Plan", so Zentgraf. Schritt für Schritt soll das gehen, bis im nächsten Jahr die Fertigung anläuft. "Und irgendwann sind bis zu 2000 Mitarbeiter möglich." Dabei spekuliert das Unternehmen auch auf Fachkräfte in der Produktion, die in anderen Unternehmen keine Zukunft haben. Weil deren Firma Verbrenner-Komponenten herstellt, die künftig weniger gebraucht haben.

Logistik mit Bahn und Lkw

Doch die Fertigung braucht nicht nur ein Gebäude, sondern auch die Möglichkeit, in großen Mengen beliefert zu werden und selbst zu liefern. Dafür soll der Güterbahnhof in Arnstadt wieder reaktiviert werden. Die Pläne dafür hatte die Bahn im Oktober bekanntgegeben. Das Projekt gehört zu den Maßnahmen, die in Arnstadt umstritten sind. Beim Bürgergespräch am Dienstagabend gibt es eine Reihe von Beschwerden. Die Stadt habe die betroffenen Anwohner gar nicht informiert. Die hätten von dem geplanten Ausbau des über Jahrzehnte praktisch verlassenen Güterbahnhofs erst aus der Zeitung erfahren, als das Projekt eigentlich schon "in Sack und Tüten" war. Die Beigeordnete der Stadt kontert, die Stadtratssitzungen zum Thema seien öffentlich gewesen.

Anwohner am Gewerbegebiet sorgen sich wegen Lärmbelästigung durch mehr Lastwagen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kerstin Launer ist Anwohnerin. Sie wohnt mit ihrer Familie in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs. Informiert habe sie nicht die Stadt, sondern die Bahn: Da seien auch ein paar Ängste genommen worden. "Aber wir sind vergessen worden. Ich bekomme eine Schallschutzwand hin, aber dadurch wirft es Schatten, ich habe keine Sonne mehr." Sieben Meter hoch soll die Wand werden und vor Lärm des Bahnhofs und auch vor Licht-Verschmutzung schützen. Aber Launer fürchtet, zu den wenigen zu gehören, für die der beste Standort für die Gewerbegebiets-Logistik ein großer Nachteil ist. Eine andere Anwohnerin klagt, dass bald acht Lkw pro Stunde zwischen Bahnhof und Batteriewerk fahren sollen. Immerhin: Die dürften elektrisch fahren und damit nicht so laut sein, heißt es vonseiten der Bahn und CATL.

Der alte Güterbahnhof soll wieder reaktiviert werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Neue Leitung für stromhungrige Produktion

Zu den Kritikern der Ausbau-Arbeiten zählt auch die Bürgerinitiative BIT. Vor allem aus den kleinen Orten rund um das Gewerbegebiet kommen hier die Mitglieder. Sie sorgen sich besonders wegen der geplanten Stromleitung, die das CATL-Werk mit 110 Kilovolt versorgen soll. Die Photovoltaik auf den Dächern reicht nicht für die energiehungrige Produktion. Dass die Leitung als Erdkabel verlegt wird, fordert deshalb Arno Rehm von der Bürgerinitiative. "Die Mehrkosten könnten doch quasi über eine Ausgleichsmaßnahme etwa für Baumfällungen gegenfinanziert werden." Gerade die Bewohner der kleinen Orte direkt am Gewerbegebiet hätten schon einiges schlucken müssen in den letzten Jahren - die neue Leitung sei da ein weiteres Ärgernis.