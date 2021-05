Ein Jahr nach Pandemiebeginn sind auch die Mitarbeitenden der Ilm-Kreis-Kliniken ausgelaugt. Das, was da seit einem Jahr in den Häusern in Arnstadt und Ilmenau zum Alltag geworden ist, sei eine noch nie dagewesene Situation, sagt die Chefärztin der Intensivmedizin der Ilm-Kreis-Kliniken, Dr. med. Heike Schlegel-Höfner. Sie ist eine erfahrene Ärztin und hat in den Ilm-Kreis-Kliniken die Palliativstation mit aufgebaut. Die immer schwereren Verläufe bei Covid-19-Patienten bei ihr auf der Intensivstation, die hohe Sterberate, die nicht abzusehenden Langzeitfolgen machen etwas mit den Pflegekräften und den Ärzten, sagt sie. Nicht nur körperlich, sondern vor allem auch emotional stoßen alle Mitarbeitenden an ihre Grenzen.

Alle tun, was sie können, sagt Schlegel-Höfner. Sie ist stolz auf ihre Mannschaft. Denn sie weiß, was ihre Schwestern, Pfleger und Ärzte leisten. Und es gibt Momente, die sich außerhalb ihrer Station kaum jemand vorstellen kann. Gefragt nach ihren schlimmsten Momenten, antwortet sie: "Wenn ich eine Schwester weinen sehe, weil sie schon wieder einen verstorbenen Covid-Patienten in einen Leichensack legen muss." Sie ringt nach Luft, während sie das sagt. Sie muss kurz pausieren, bevor sie den Satz zu Ende sprechen kann und auch die Schutzmaske vor ihrem Gesicht kann nicht verbergen, dass es ihr schwer fällt bei dem Gedanken daran, nicht selbst zu weinen.

Covid-19 ist unberechenbar

Die Ilm-Kreis-Kliniken sind als sogenanntes Level 2-Krankenhaus in der Corona-Pandemie geführt. Behandelt werden sollen dort laut Thüringer Gesundheitsministerium Corona-Infizierte mit milden Krankheitsverläufen. Zu ihnen gehören auch beatmungspflichtige Patienten. Doch eine Covid-19-Erkrankung sei unberechenbar, sagt die Chefärztin der Intensivmedizin. Wenn Patienten auf ihre Station müssen, dann müssen sie auch fast immer beatmet werden. Ihr Zustand kann sich schlagartig ändern. Ein Patient, der am Morgen noch stabil war, kann am Mittag schon mit dem Tod ringen. Die Krankheit verselbstständige sich regelrecht. Und somit müssen in den Ilm-Kreis-Kliniken auch Patienten mit teils schweren Verläufen versorgt werden. Eigentlich wäre laut Stufenplan des Thüringer Gesundheitsministeriums dann eine Verlegung in ein sogenanntes Level 1-Krankenhaus vorgesehen. Oft sind Patienten jedoch nicht transportfähig.

Es sei aber auch vorgekommen, dass in den Level 1-Kliniken in Bad Berka und Erfurt keine Betten frei waren oder nicht das notwendige Personal zur Verfügung stand. Die Zusammenarbeit funktioniere gut. Doch auch andere Häuser haben wie die Ilm-Kreis-Kliniken personelle sowie Kapazitätsgrenzen.

Erste Welle: Personal hat gekündigt - aus Angst sich zu infizieren

Durch die erste Welle seien die Ilm-Kreis-Kliniken noch verhältnismäßig gut gekommen, sagt Geschäftsführer Dr. Marcel John. Von März bis August 2020 mussten 30 Covid-Patienten behandelt werden, darunter drei Intensivpatienten. Eine große Herausforderung sei zu diesem Zeitpunkt die Schutzausrüstung für die Mitarbeitenden gewesen. Beschäftige der Kliniken seien durch die Baumärkte der Umgebung gefahren, sagt er, um FFP-2-Schutzmasken aufzukaufen. Das wäre damals die einzige Möglichkeit gewesen.

Während der ersten Welle hat Personal gekündigt, aus Angst sich während der Arbeit mit dem Corona-Virus anzustecken. Während der zweiten Welle bis zum November 2020 lagen schon 330 Covid-Patienten in den Ilm-Kreis-Kliniken. 30 von ihnen mussten intensivmedizinisch betreut werden. Das seien 10 Prozent, sagt John. Größtenteils kamen die Patienten in der Zeit aus Pflegeheimen auf die Covid-Stationen.

Dritte Welle: Patienten werden jünger und müssen länger im Krankenhaus bleiben