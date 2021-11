Vor dem Arnstädter Bosch-Werk haben am Freitagmittag rund 300 Menschen für den Erhalt von etwa 100 bedrohten Arbeitsplätze demonstriert. Zum 1. Dezember wird die Produktion von Lichtmaschinen-Reglern für Generatoren in Arnstadt eingestellt, weil es laut Konzern bald keine Aufträge mehr gibt. Nach Angaben der IG Metall widerspricht Bosch Deutschland damit dem Tarifvertrag, der die Arbeitsplätze bis Ende 2022 sichert. Ingesamt gibt es 160 Stellen am Standort Arnstadt.