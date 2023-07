Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag im Ilm-Kreis ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN sagte, kam der 83-Jährige am Nachmittag mit seinem Auto zwischen Dornheim und der Autobahnauffahrt Arnstadt Nord von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Feuerwehrleute am Unfallort Bildrechte: MDR/Martin Wichmann