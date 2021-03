Polizei bittet um Hinweise Mehrere Einbrüche bei Sportvereinen im Ilm-Kreis

Polizei bittet um Hinweise Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 2020 in Großbreitenbach etwas beobachtet? Ist Ihnen am 15. Dezember 2020 in Gehren etwas aufgefallen? Oder haben Sie in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar 2021 in Martinroda eine verdächtige Beobachtung gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau entgegen unter der Telefonnummer 03677 / 601-124.