In Thüringens größtes Gewerbegebiet "Erfurter Kreuz" müssen nach Prognosen rund 100 Millionen Euro investiert werden, um das Areal weitgehend mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Wirtschaftsstaatssekretär Carsten Feller sagte am Dienstag, das Gebiet solle sich zum Pilotprojekt für eine CO2-neutrale Energieversorgung in Thüringen entwickeln.