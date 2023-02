In Espenfeld im Ilm-Kreis haben Spaziergänger am Donnerstag einen toten Herdenschutzhund mit Bissverletzungen entdeckt. Zudem wurden nach Angaben des "Kompetenzzentrums Wolf, Biber, Luchs" drei vermisste Schafe gemeldet.

Nach Angaben des Besitzers hatten zwei Herdenschutzhunde in der Nacht zu Donnerstag auf die 16-köpfige Schafherde aufgepasst. Am Morgen habe der Zaun auf der Seite gelegen. Der tote Hund lag unweit der Weide. Nach ersten Einschätzungen könnte der Hund einige Schafe außerhalb des Zauns verteidigt haben, während der andere bei der Herde blieb und sie beschützte. In der Vergangenheit wurden bei dem Weidetierhalter in Espenfeld bereits mehrfach Schafsrisse durch Wölfe genetisch nachgewiesen.