Auf einem Feld an der A71 bei Arnstadt (Ilm-Kreis) ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr hält laut Polizei auch nach den Löscharbeiten weiterhin Brandwache, damit das Feuer nicht wieder aufflammt. Am Dienstagnachmittag hatte sich zunächst ein Stück Feld entzündet, was sich zu einem Flächenbrand ausgeweitet hatte. Die Feuerwehr legte mit Hilfe eines Agrarbetriebs eine Brandschleuse an, so dass sich die Flammen nicht weiter ausbreiten konnten.