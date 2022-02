Hoher Sachschaden Fahrkartenautomat in Arnstadt aufgesprengt

Unbekannte haben am frühen Sonntag einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Arnstadt aufgesprengt. Der oder die Täter seien aber nicht an die kompletten Geldbeträge in dem Automaten gelangt, teilte die Bundespolizei in Erfurt mit.

Kurz nach 4 Uhr morgens war die Polizei über eine Explosion am Bahnhof Arnstadt informiert worden. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk